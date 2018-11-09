الإمارات تصدر تحذيرا بشأن "واتسآب"

وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا، تحذيرا للمقيمين لديها، الذين يقومون بتحميل التطبيقات غير الآمنة التي تحمل "ميزات خاصة"، وفقا لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.
#تنويه #attention #هيئة_تنظيم_الاتصالات #aeCERt pic.twitter.com/SbmZgjru3Q— هيئة تنظيم الاتصالات (@TheUAETRA) November 8, 2018
ويقول التحذير: "احذروا من تحميل تطبيق "واتسآب غولد" وتطبيقات الطرف الثالث الأخرى التي تدعي أنها تتضمن ميزات خاصة، فهذه التطبيقات غير آمنة وتهدد خصوصيتك".
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت في وقت سابق تحذيرا يخبر المستخدمين بما يجب فعله إذا تم اختراق حساباتهم: وهو إزالتهم لتطبيق "واتسآب" ثم إعادة تثبيته في وقت مختلف من اليوم، كما أنه يجب أن يبلغوا الأقارب والأصدقاء على الفور عن تعرضهم للقرصنة، وحثهم على عدم الرد على أي رسائل قادمة من رقمهم على "واتسآب".
كما أنه يجب على صاحب الحساب المخترق طلب مساعدة من الدعم الفني من "واتسآب" على البريد الإلكتروني support@whatsapp.com، مع إمداد رقم هاتفه.
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