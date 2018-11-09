الإمارات تصدر تحذيرا بشأن "واتسآب"

إذا كنت من هواة تحميل إصدارات غير مرخصة من التطبيقات الشائعة، فعليك الانتباه وتوخي الحذر.

وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا، تحذيرا للمقيمين لديها، الذين يقومون بتحميل التطبيقات غير الآمنة التي تحمل "ميزات خاصة"، وفقا لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.

ويقول التحذير: "احذروا من تحميل تطبيق "واتسآب غولد" وتطبيقات الطرف الثالث الأخرى التي تدعي أنها تتضمن ميزات خاصة، فهذه التطبيقات غير آمنة وتهدد خصوصيتك".