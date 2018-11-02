واتسآب" يختبر ميزة أمنية حصرية على هواتف "آيفون"

يختبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" ميزة أمنية، حصرية على هواتف "آيفون" الذكية، والتي تتعلق بحماية خصوصية رسائل المستخدم.

ويسعى "واتسآب" لإضافة ميزة الاطلاع على رسائل المستخدم، بعد التعرف عليه بواسطة ماسح بصمة الإصبع، وكذلك ماسح الوجه "Face ID"، واللذين يتوفران على هواتف "آيفون"، وفقا لموقع "وابتاينفو".

وفي حال لم يتم الولوج إلى الجهاز بواسطة الوسيلتين أعلاه، فإن التطبيق سيطلب من صاحب الهاتف، الولوج بالوسيلة الأخيرة، وهي كلمة السر.

ويؤكد "واتسآب" أن كل البيانات المتعلقة ببصمة إصبع المستخدم أو ملامحه سرية للغاية، ولا يحتفظ بها في سجلاته.

WhatsApp is reportedly working on new features: Linked Accounts, Vacation Mode and Touch ID/ Face ID Authentication Support:

Linked Accounts lets you link your WhatsApp account to other services, while Vacation Mode keeps archived chats as they are when new messages arrive. pic.twitter.com/QRadKAE5ju — Horizonwebsolutions (@horizon_sal) November 1, 2018

ولن تقتصر الميزة الأمنية الجديدة على أصحاب هواتف "آيفون" الحديثة، التي تمتلك خواص "بصمة الإصبع أو الوجه"، ولكن ستتوفر في الطرازات القديمة، عن طريق إدخال كلمة السر.

ولم تشمل الاختبارات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد".