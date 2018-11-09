"داعش" يعدم طفلين سوريين خلال عملية تحرير مختطفي السويداء شرق تدمر

نقل مراسل "سبوتنيك" في السويداء عن مصدر ميداني أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعدم طفلين سوريين خلال عملية تحرير مختطفي السويداء التي نفذها الجيش السوري، أمس الخميس، شمال شرق تدمر.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن المصدر، قوله: "إنه بعد اعتراض وحدات الجيش السوري لرتل داعشي مؤلف من عدة شاحنات وسيارات دفع رباعي، أظهر مسلحو "داعش" (المحظور في روسيا) مقاومة شرسة ولكنهم لم يتمكنوا من صد الهجوم الكاسح لوحدات الجيش، ما دفعهم إلى إطلاق النار على طفلين تم إخراجهما من إحدى شاحنات الرتل الداعشي، ما تسبب بحالة من الإرباك الشديد للقوة المهاجمة التي اكتشفت وسط المعركة وجود رهائن بحوزة الإرهابيين.

وفي هذه الأثناء، لعب قناصو الجيش من مواقعهم في الصفوف الخلفية الدور الكبير في حسم المعركة سريعا بعد انكشاف الأهداف الداعشية بشكل واضح.

ولفت المصدر إلى أن أحد الطفلين اللذين أعدمهما التنظيم وهو في الثامنة من عمره، لقي حتفه على الفور، فيما تم إسعاف الطفل الآخر الذي يبلغ من العمر 13 عاما إلى أقرب نقطة طبية، حيث لم يتمكن المسعفون من إنقاذه، في حين أصيبت فتاة خلال الاشتباك وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها ومن ثم نقلها إلى أحد مشافي محافظة حمص.

وبعد انتهاء المعركة، أفضت التحقيقات الأولية إلى اكتشاف هوية الرهائن، حيث تبين أنهم (مختطفو السويداء)، وكان التنظيم ينقلهم من منطقة تلول الصفا إلى وجهة لا يعرفونها.

© Sputnik . لحظة وصول المختطفين المحررين إلى السويداء في سوريا

وبعد مرور أكثر من 100 يوم على اختطافهم، تمكن الجيش السوري، أمس الخميس، من تحرير عدد من أهالي قرية شبكي في ريف السويداء الشرقي من قبضة تنظيم "داعش" التكفيري بعد هجومه الغادر على الريف الشرقي للسويداء بتاريخ 25 تموز/ يوليو الماضي. وقام الجيش السوري، أمس الخميس، بتنفيذ عملية نوعية في منطقة حميمة شمال شرق تدمر أفضت إلى تحرير المختطفين الـ 19 من نساء وأطفال، من قبضة التنظيم التكفيري.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن الجهات المعنية قامت بمرافقة "المخطوفين المحررين" وإيصالهم إلى محافظة السويداء ونقلهم إلى المشفى الوطني لتلقي الفحوص والعلاجات اللازمة والاطمئنان على صحتهم قبل إيصالهم إلى منازلهم.

وكان أهالي المختطفات وأطفالهن، احتفلوا بلقاء أبنائهم وبناتهم المحررين عند الساعة 11.15 مساء أمس الخميس 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، في منطقة نجها قبل توجههم إلى محافظة السويداء.

© Sputnik . المختطفون الذين حررهم الجيش السوري من قبضة داعش

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه "بعملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في منطقة حميمة شمال شرقي تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) الذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أشهر، وبعد معركة طاحنة استطاع الجيش السوري تحرير جميع المختطفات الـ 19 وقتل الإرهابيين المختطِفين".

صدفة ثم معركة تحرير الرهائن

مصدر عسكري أوضح لوكالة "سبوتنيك"، مساء أمس الخميس، أن عملية تحرير مختطفات السويداء وأطفالهن، جاءت بعد كشف مكان الرهائن بالصدفة خلال تمشيط الجيش لمناطق شمال شرقي تدمر، موضحا أن وحدات تابعة للجيش العربي السوري تمكنت خلال تمشيطها الاعتيادي للمنطقة من رصد تحركات قوة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) ومعها عدد من المختطفات والأطفال، مضيفا أنه تم على الفور استدعاء وحدات "مهام خاصة في الجيش" للترتيب لخوض معركة نوعية ودقيقة لتحرير الرهائن مع ضمان سلامتهم خلال المواجهة.