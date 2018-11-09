القوات الإسرائيلية تصيب عشرات الفلسطينيين وتعتقل آخرين غرب رام الله

رام الله- سبوتنيك. واعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من ذات المكان وأبعدهم من هناك، كما أطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأضاف الهلال الأحمر، في بيان مقتضب: "استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية واعتدت عليهم إلى جانب الطواقم الصحفية، وأطلقت الرصاص على سيارة إسعاف".
وكانت القوى الوطنية الفلسطينية دعت الفلسطينيين للمشاركة في صلاة الجمعة على الأراضي التي تستعد إسرائيل للسيطرة عليها غرب رام الله لصالح شق طرق تربط المستوطنات في تلك المنطقة مع بعضها.
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