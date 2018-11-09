القوات الإسرائيلية تصيب عشرات الفلسطينيين وتعتقل آخرين غرب رام الله

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق جراء قمع القوات الإسرائيلية للمواطنين أثناء تأديتهم صلاة، على أراضيهم المهددة بالمصادرة في المنطقة المعروفة باسم " الريسان" غرب رام الله.

رام الله- سبوتنيك. واعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من ذات المكان وأبعدهم من هناك، كما أطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI آلاف الفلسطينيين يتظاهرون وسط رام الله رفضا لقانون الضمان الاجتماعي

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المدمع، حين اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين في جبل الريسان شرق رام الله ".

وأضاف الهلال الأحمر، في بيان مقتضب: "استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية واعتدت عليهم إلى جانب الطواقم الصحفية، وأطلقت الرصاص على سيارة إسعاف".

وكانت القوى الوطنية الفلسطينية دعت الفلسطينيين للمشاركة في صلاة الجمعة على الأراضي التي تستعد إسرائيل للسيطرة عليها غرب رام الله لصالح شق طرق تربط المستوطنات في تلك المنطقة مع بعضها.