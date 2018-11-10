مسؤول إماراتي سابق يفجر مفاجأة: خاشقجي قد يكون على قيد الحياة

أثار مسؤول إماراتي سابق، الجدل، بتصريحات جديدة عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال خلفان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "طالما لم يجدوا جثة ولم يجدوا الـ DNA لخاشقجي، وعائلته لم تعمل عزاء على ما يبدو، قد يكون خاشقحي على قيد الحياة".

طالما لم يجدوا جثة ولم يجدوا ال DNA لخاشقجي……..وعائلته لم تعمل عزاء…على ما يبدو..

قد يكون خاشقحي على قيد الحياة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 8, 2018

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.