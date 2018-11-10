"أنصار الله" ترحب بموقف روسيا الداعي لإحلال السلام في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال عبدالسلام في تغريدة عبر "تويتر" اليوم السبت "نرحب بموقف وزارة الخارجية الروسية الداعي إلى السلام في اليمن، واعتبار استمرار الدعم الأمريكي لمواصلة الحرب والحصار والتجويع هو المسار القائم، ويتناقض كليا مع الدعوات الأمريكية الأخيرة لوقف الحرب، ويثبت أنها ما زالت داعمة لمسار التدمير، والتذكير بأنه لا حل عسكري في اليمن".

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله": التصعيد الأخير بإذن أمريكي

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت، أمس الجمعة، أن واشنطن تقدم دعما عسكريا مباشرا لتشكيلات التحالف العربي المقاتلة في اليمن، موضحة أن "الجانب الأمريكي لن يغير سياسته في هذا الاتجاه، وأن المشاركين المباشرين في المواجهة المسلحة في هذا البلد يواصلون المراهنة على حل التناقضات القائمة بالطرق العسكرية".

وأكدت الخارجية الروسية "في الأيام الأخيرة بدأت في الجمهورية اليمنية مرحلة جديدة من تصعيد النزاع المسلح الدموي والمدمر بمشاركة التحالف العربي"، مشددة على أنها حذرت مرارا من العواقب الوخيمة للهجوم على مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وأطلقت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، أمس الجمعة، عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في مدينة الحديدة غرب اليمن، لاستعادة مناطق من مسلحي جماعة "أنصار الله".