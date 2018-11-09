الخارجية الروسية: لا حل عسكري في اليمن وأمريكا لن تغير سياستها هناك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن تقدم دعما عسكريا مباشرا لتشكيلات التحالف العربي المقاتلة في اليمن، كل شيء يوحي، بأن الجانب الأمريكي لن يغير سياسته في هذا الاتجاه، موضحة أن موسكو مقتنعة، بأنه لا حل عسكري للصراع اليمني.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية، اليوم الجمعة: "في الأيام الأخيرة بدأت في الجمهورية اليمنية مرحلة جديدة من تصعيد النزاع المسلح الدموي والمدمر بمشاركة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD اليمن... القوات المشتركة تطلق عملية واسعة في الحديدة

ويشار إلى أن كثافة الاشتباكات المسلحة حول ميناء الحديدة ، الذي تسيطر عليه جماعة "أنصار الله"، قد ازدادت.

وذكرت وزارة الخارجية، بأنها حذرت مرارا من العواقب الوخيمة لهجوم الحديدة.

وأضاف البيان: "من الجدير بالذكر أن مثل هذا التطور السلبي للأحداث يحدث على خلفية الدعوات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية لجميع المشاركين بالصراع في اليمن، لوقف جميع الأعمال العدائية في غضون شهر والبدء من خلال وساطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيتث، بالمفاوضات بشأن التسوية السلمية".

وتابع: "بالنظر إلى أن واشنطن تقدم دعما عسكريا مباشرا لتشكيلات "التحالف" المقاتلة في الجمهورية اليمنية، يبرز تساؤل حول مصداقية التصريحات الأمريكية لصالح إنهاء المرحلة النشطة من الصراع في اليمن في أقرب وقت ممكن".

وأكدت وزارة الخارجية: "حتى الآن، يشير كل شيء إلى أن الجانب الأمريكي لن يغير سياسته في الاتجاه اليمني، وأن المشاركين المباشرين في المواجهة المسلحة في هذا البلد يواصلون المراهنة على حل التناقضات القائمة بالطرق العسكرية".