وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته شمالي رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوعين جراء اطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

القدس — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهد المواطن محمد ابراهيم شريتح بالمستشفى الاستشاري برام الله، متأثراً بجروح أصيب بها قبل أسبوعين".

© REUTERS / الفلسطينيون يشيعون جثمان شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي قبل 53 يوما

يذكر أن شريتح أصيب قبل أسبوعين خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحامها لقرية المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله.

وأمضى شريتح الأسبوعين الماضيين في قسم العناية المكثفة في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، حيث أعلنت الطواقم الطبية عن مقتله.

وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزايدت تلك الأعمال منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بالقطاع في الثلاثين من آذار/مارس المنصرم بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

ومنذ انطلاق المسيرات وحتى الآن بلغ عدد القتلى الفلسطينيين قرابة 200 شخص بالإضافة إلى نحو 20 ألف مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.