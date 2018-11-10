الجيش السوري يحبط تسللا "للنصرة" ويقتل 5 من مسلحيها شمال حماة

وقال مراسل "سبوتنيك" أن قوات الجيش تمكنت صباح اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، من إحباط محاولة تسلل على محور زلين —الزلاقيات، شمال حماة وسط سوريا، نفذها مسلحون ينتمون لفصيل "جيش العزة" أحد أبرز مكونات "هيئة تحرير الشام" التي يتخذها تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا)، واجهة له.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH مقتل 20 إرهابيا من "النصرة" بكمين نوعي للجيش السوري شمال حماة

ونقل المراسل عن مصدر عسكري إن وحدات من الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة على جبهة زلين — الزلاقيات بعد محاولة المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة بمحيط بلدة اللطامنة شمال حماة التسلل باتجاه نقاطها.

وكشف المصدر عن أن الاشتباكات التي استمرت لنحو 3 ساعات أسفرت عن ارتقاء أحد ضباط الجيش السوري مؤكدا عدم حصول أي تغيير في خارطة السيطرة بتلك المنطقة، في حين كبد الجيش المجموعات الإرهابية المهاجمة 5 قتلى وإصابة آخرين.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) الإرهابية ومن أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يضم في صفوفه مقاتلين من الصين والشيشان وأوزبكستان ينتشرون شمال غربي سوريا، وخاصة في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب والمناطق المحيطة به.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب على نحو 70 بالمئة من مساحة المحافظة، وقد أعلنت في بيان لها بتاريخ 14 من الشهر الماضي رفضها القاطع لاتفاق سوتشي الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والتركي بتاريخ 17 سبتمبر أيلول الماضي والذي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، مؤكدة في بيانها أن خيارها الأوحد هو الجهاد ومحاربة الجيشين السوري والروسي.