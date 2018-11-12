منظمة العفو الدولية تسحب جائزة حقوق الإنسان من زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي

أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها سحبت اليوم جائزة حقوق الإنسان "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، التي حصلت عليها في عام 2009، بعد إطلاق سراحها من الإقامة الجبرية، بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع المنظمة اليوم، الإثنين، إنه "في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، كتب كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رسالة إلى أونغ سان سو كي لإبلاغها بأن المنظمة ستسحب جائزة عام 2009".

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وبحسب الموقع كتب كومي نايدو، قائلا "بصفتكم سفيرة ضمير لمنظمة العفو الدولية، فقد كان توقعنا هو أنكم ستستمرون في استخدام سلطتكم المعنوية للوقوف ضد الظلم أينما تشاهدونه يقع، وخصوصا داخل ميانمار نفسها".

وأضاف "واليوم، نشعر بالاستياء الشديد لأنكم أصبحتم لا تمثلون رمزا للأمل والشجاعة، والدفاع الخالد عن حقوق الإنسان. ولا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تبرر وضعكم المستمر كونكم حائزون على جائزة سفير الضمير. ولذا، فإننا ببالغ الحزن والأسى نسحب تلك الجائزة منكم".