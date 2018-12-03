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21:38 03 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    أمراء من العائلة المالكة بالسعودية

    أمراء الأسرة الحاكمة يتوجهون إلى قصر الملك سلمان (صور)

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    توجه أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية إلى قصر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تزامنا مع قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجولة خارجية في عدد من الدول العربية.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمعالي، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه".

    وأضافت الوكالة الرسمية أنه في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قام الحضور بالسلام على العاهل السعودي، مؤكدة "حضور الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن سعود الكبير، والأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن فهد بن مشاري، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، وخالد بن ثنيان بن محمد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير عبدالله بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير فيصل بن فهد بن ثنيان، والأمير سعود بن فهد بن ثنيان، والأمير فهد بن تركي بن فهد، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير الوليد بن خالد بن عبدالله، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب".

    ​ومنذ الخميس الماضي، زار محمد بن سلمان الإمارات والبحرين ومصر وتونس، وموريتانيا والجزائر، رضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعوي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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