وزير قطاع الأعمال المصري يكشف خطة بلاده لمواكبة سوق السيارات العالمي

وكشف توفيق خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أعمال القمة الخامسة السنوية للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، بعنوان "السيارات الكهربائية..مستقبل نظيف"، عن أن الشرط الوحيد الذي وضعته مصر هو تصنيع ٥٠ ألف سيارة من الموديل الواحد، وذلك لضمان الجدية واتخاذ مصر كمركز للتصنيع والتصدير لا للمنافسة المحلية.
وأكد أن هذا الشرط بالنسبة لبعض الدول يعد أقل نسبة ممكنة، وأن المغرب تشترط أكثر من ٣٠٠ ألف، كما أن التسهيلات التي تقدم بالنقاش مع الشركة تعد محفزة بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، قال ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة "شل مصر"، إن أهمية القمة الخامسة للسيارات تكمن في الاطلاع على كافة المتغيرات التي طرأت على سوق السيارات.
وأضاف خلال كلمته في القمة الخامسة السنوية للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، أن سوق السيارات في مصر أصبح واعدا، وأن الشركة تقدم منتجات خاصة بالتقليل من نسبة استخدام الوقود، وكذلك التعاون مع الشركات الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، وأنها تضع كل خبراتها في مصر بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
وتابع، أن الشركة تبذل كل جهودها لتقديم الاستشارات والخبرات وأوجه التعاون مع جميع القطاعات العاملة في صناعة السيارات.
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