وزير قطاع الأعمال المصري يكشف خطة بلاده لمواكبة سوق السيارات العالمي

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال المصري، إن مصر خاطبت جميع دول العالم المصنعة للسيارات بشأن فرص التصنيع على أرضها.

وكشف توفيق خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أعمال القمة الخامسة السنوية للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، بعنوان "السيارات الكهربائية..مستقبل نظيف"، عن أن الشرط الوحيد الذي وضعته مصر هو تصنيع ٥٠ ألف سيارة من الموديل الواحد، وذلك لضمان الجدية واتخاذ مصر كمركز للتصنيع والتصدير لا للمنافسة المحلية.

وأكد أن هذا الشرط بالنسبة لبعض الدول يعد أقل نسبة ممكنة، وأن المغرب تشترط أكثر من ٣٠٠ ألف، كما أن التسهيلات التي تقدم بالنقاش مع الشركة تعد محفزة بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، قال ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة "شل مصر"، إن أهمية القمة الخامسة للسيارات تكمن في الاطلاع على كافة المتغيرات التي طرأت على سوق السيارات.

وأضاف خلال كلمته في القمة الخامسة السنوية للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، أن سوق السيارات في مصر أصبح واعدا، وأن الشركة تقدم منتجات خاصة بالتقليل من نسبة استخدام الوقود، وكذلك التعاون مع الشركات الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، وأنها تضع كل خبراتها في مصر بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

وتابع، أن الشركة تبذل كل جهودها لتقديم الاستشارات والخبرات وأوجه التعاون مع جميع القطاعات العاملة في صناعة السيارات.

ويتضمن المؤتمر توضيح لرؤية الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة، فيما يتعلق باستراتيجية صناعة السيارات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس والتي أصبحت قبلة المستثمرين بعد الجهود الحثيثة التي قدمتها الحكومة مؤخرا، لتشجيع الاستثمارت المحلية والأجنبية.

وعقدت القمة السنوية للسيارات 4 دورات سابقة برعاية رئاسة الوزراء ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وعدد كبير من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الإعلامية.