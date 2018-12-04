وزير سوري يكافئ عمالا وفروا 14 مليون دولار أمريكي على خزينة الدولة

كشف وزير الكهرباء السوري عن صرف مكافآت مالية كبيرة لبعض العاملين في إحدى محطات توليد الكهرباء بعد أن أعادوا وحدات توليد إلى العمل كانت متوقفة عن العمل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

© Sputnik . bassem haddad خارطة طريق لتعاون روسي سوري في مجال الطاقة والنفط والغاز

وأمام اجتماع أعضاء مجلس الشعب السوري من أجل مناقشة أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بتأمين الطاقة الكهربائية والتقنين، تحدث وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن المكافآت التشجيعية التي تم صرفها لعاملين في قطاع الكهرباء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"

وأشار الوزير خربوطلي إلى أنه عندما عادت المجموعة الغازية الأولى 150 ميغا واط للعمل في محطة توليد مدينة بانياس تم صرف مكافآت لكل عامل بقيمة 300 ألف ليرة (الدولار يعادل 500 ليرة سورية).

لافتا إلى أن هؤلاء العمال يستحقون أكثر مضيفا: "لأنهم وفروا على الدولة 7 مليارات ليرة سورية (14 مليون دولار أمريكي)، وعندما أعيدت المجموعة الأولى في محطة التيم الكهربائية للعمل تم منح كل عامل مكافأة قدرها 150 ألف ليرة سورية، ويبلغ عددهم 22 بين مهندسين وفنيين."

وخلال الجلسة، طالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بتخفيض ساعات التقنين وتحديد توقيتها وخاصة في الأرياف والإسراع في إعادة التيار الكهربائي للمناطق المحررة وصيانة وتأهيل المحطات المتضررة ومعالجة مسألة فواتير الكهرباء المرتفعة في بعض المناطق ومكافحة فساد بعض قارئي العدادات.

ودعا الأعضاء إلى زيادة دعم عمال الطوارئء وورشات الصيانة بالمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية ورفد شركات ومديريات ومراكز الكهرباء بالعمال والآليات والرافعات والمعدات اللازمة.