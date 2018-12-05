شيء لا يتصوره العقل... فيديو وصور للأمن السوري وهو يضبط أنفاقا وأسلحة قرب الحدود الأردنية

قال مراسل "سبوتنيك" في درعا: إنه خلال عمليات البحث والتمشيط تمكنت الجهات الأمنية في المحافظة من ضبط مستودعات ذخيرة متنوعة مخبأة في باطن الأرض ضمن أنفاق في المزارع الجنوبية لبلدة نصيب وعلى أعماق متفاوتة من 4 إلى 6 أمتار.

وأضاف المراسل: تمكنت قوات الأمن من استخراج الأسلحة من موقعين في المنطقة، وبينها كميات كبيرة من حشوات قذائف "آر بي جي" وقذائف الهاون وذخائر أسلحة متوسطة، وأسمدة تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، إضافة إلى كميات كبيرة من الصواريخ المتنوعة التي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية المسلحة في استهداف الأحياء الآمنة ومواقع الجيش العربي السوري في محافظة درعا.

© Sputnik . Firas al-Ahmad الأمن السوري يضبط أنفاقا ومستودعي أسلحة وصواريخ على الحدود مع الأردن

ولفت المراسل إلى أن الجهات الأمنية بدرعا تواصل عملها بشكل مكثف من أجل ضبط كل ما خلفته المجموعات المسلحة في المحافظة من أسلحة وعبوات ناسفة ومفخخات، وإزالة الألغام حفاظا على حياة الأهالي.

© Sputnik . Firas al-Ahmad الأمن السوري يضبط أنفاقا ومستودعي أسلحة وصواريخ على الحدود مع الأردن

وكانت قوى الأمن السورية قد عثرت أمس الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، خلال عمليات التمشيط في ريف درعا، تضم عددا من المدافع والقواذف والرشاشات والذخيرة وطائرات الاستطلاع، كانت مدفونة تحت الأرض في إحدى المناطق الزراعية، بالسهول المحيطة في منطقة درعا البلد.

© Sputnik . Firas al-Ahmad الأمن السوري يضبط أنفاقا ومستودعي أسلحة وصواريخ على الحدود مع الأردن

وكانت السلطات السورية ضبطت مطلع الشهر الجاري مستودعا يحتوي على كميات من الأسلحة والذخيرة، من مخلفات الفصائل الإرهابية في عدد من المناطق الجنوبية التي حررها الجيش السوري، بينها صواريخ "تاو" أمريكية الصنع وأكثر من مئة ألف طلقة رشاش متنوعة وعدد كبير من قذائف "أر بي جي" والبنادق الآلية.

© Sputnik . Firas al-Ahmad الأمن السوري يضبط أنفاقا ومستودعي أسلحة وصواريخ على الحدود مع الأردن

كما عثرت الجهات المختصة الأسبوع الماضي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع ومدفع مزدوج كهربائي ومدافع "بي 9" وأجهزة اتصال لاسلكية فضائية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية وأرياف درعا والقنيطرة وحمص.

© Sputnik . Firas al-Ahmad الأمن السوري يضبط أنفاقا ومستودعي أسلحة وصواريخ على الحدود مع الأردن

الجدير بالذكر أن معظم عمليات العثور على مستودعات أسلحة الإرهابيين ومخلفاتهم في الكثير من المناطق السورية تتم بمساعدة الأهالي الذين رفضوا مغادرة بيوتهم ومساكنهم كي لا يتركوها تحت عبث الإرهابيين الذين كانوا ينتشرون في بلداتهم.