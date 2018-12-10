بعد مناشدة الملك سلمان... زعيم عربي يصدر بيانا

علق زعيم عربي على كلمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال القمة الخليجية، أمس الأحد، والذي تحدث فيها عن الأزمة اليمنية، والسورية، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العلاقات مع إيران.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إعادة تأكيده، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية التاسعة والثلاثين، على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية".

© REUTERS / HANDOUT الملك سلمان يناشد المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين من استفزازات إسرائيل

وقال عباس: "إن السعودية تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتنا وتسعى لحصول الشعب الفلسطينية على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني ".

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن "هذا الموقف لخادم الحرمين الشريفين الذي نقدره ونحترمه ليس جديدا، حيث إن المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز السند الدائم والداعم للقضية الفلسطينية".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني من الاستفزازات الإسرائيلية. وقال، في كلمته لافتتاح القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، إن "القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في اهتمامات المملكة". وتابع: "نطالب المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم لحماية الفلسطينيين من عدوان إسرائيل".