بعد مناشدة الملك سلمان... زعيم عربي يصدر بيانا

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إعادة تأكيده، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية التاسعة والثلاثين، على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية".
وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن "هذا الموقف لخادم الحرمين الشريفين الذي نقدره ونحترمه ليس جديدا، حيث إن المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز السند الدائم والداعم للقضية الفلسطينية".
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني من الاستفزازات الإسرائيلية. وقال، في كلمته لافتتاح القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، إن "القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في اهتمامات المملكة". وتابع: "نطالب المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم لحماية الفلسطينيين من عدوان إسرائيل".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)