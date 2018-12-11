الوفد الحكومي اليمني إلى السويد: لا نقبل تفتيش الطائرات خارج اليمن

قال الملحق العسكري لليمن في تركيا، عضو الوفد الحكومي اليمني التفاوضي إلى السويد، العميد عسكر زعيل، إن الحكومة اليمنية ترفض أن تتم عملية تفتيش الطائرات خارج اليمن.

ريمبو — سبوتنيك. وأوضح، في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال فيما إذا كان الوفد الحكومي سيقبل باقتراح وفد جماعة "أنصار الله" بأن تتم عملية تفتيش الطائرات في الأردن أو القاهرة، "لا نقبل لأن هذا الأمر يمس السيادة. وأيهما الأفضل أن يكون المطار يمني أو مطار خارجي".

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وتابع "نحن رضينا بهذا الأمر لفترة محددة عندما كان مطار عدن غير جاهز وعندما كانت الأحداث في عدن وفي غيرها، أما الآن مطار عدن مرتب وجاهز وتأتيه الرحلات الدولية وليس لدينا مانع أن يكون مطار صنعاء ضمن المطارات المحلية لفترة حتى يتم تسوية الأمور".

وأثنى زعيل على جولة المشاورات، قائلا "الجولة رائعة وممتازة جدا وتقاربت فيها وجهات النظر إلى درجة كبيرة جدا بين الفريقين ولمسنا اهتمام دولي بالغ الأهمية أيضا كما السابق لمسنا دعما للحكومة اليمنية من المجتمع الدولي وبالذات من الدول الراعية وهي الدول الخمسة دائمة العضوية ولمسناها بشكل ملموس جدا ودعم عملية السلام وحل المشكلة اليمنية أو الخروج إلى حل شامل".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.