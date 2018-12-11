صورة جديدة... محمد بن سلمان يظهر في "فورمولا إي"

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء، صورة جديدة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

© Sputnik . Mohamad albakhet السعودية تقيم أكبر مضمار سباق لـ"الفورمولا إي"

ونشرت الصورة على الصفحة الرسمية للقناة على "تويتر" وعلقت عليها: "ولي العهد خلال وجوده في مقر ( فورمولا إي ) بالدرعية".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الخامس من سباقات "الفورمولا إي" في الدرعية تحت اسم (الدرعية 2018)، الخميس المقبل 13 ديسمبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر.

ويشارك في المسابقة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم باستخدام سيارات الجيل الثاني من (الفورمولا إي)، بحسب صحيفة "الوئام".

سمو ولي العهد خلال وجوده في مقر الفورمولا E بالدرعية https://t.co/qYxQC9843P #الوئام — صحيفة الوئام (@alweeamnews) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة التقطها بندر الجلعود، مصور الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد.

ويعد سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن، باريس، روما، نيويورك، مكسيكوستي، وهنكوك، الصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.