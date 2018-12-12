كويتي يستغل منصبه ويتورط مع تاجر عراقي

ألقت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، القبض على مفتش جمارك تورط مع تاجر عراقي بتلقيه رشوة لمحاولة إدخال 180 كيلو من الحشيش.

وقال مصدر أمني كويتي إن "التعاون بين رجال أمن الدولة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات أدت إلى إسقاط مفتش جمارك مرتشي استحلّ المال الحرام، وسهل عبر منفذ العبدلي عبور شحنة مخدرات وصلت من العراق"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

© Sputnik . Pavel Gerasimov الشرطة الكويتية تبحث عن رجل ملتح يخدش حياء النساء في رمضان

وأضاف المصدر: "المفتش اعترف بتقاضيه مبلغ 30 ألف دينار دخل حسابه على دفعات، وأنه سبق له أن قام من قبل على تمرير كميات مهولة من الممنوعات".

وتفيد التقارير أنه "في ضوء ما توافر من معلومات من السائق العراقي، والمروّج البدون اللذين أُلقي القبض عليهما في مدينة سعد العبد الله، فإن رجال أمن الدولة أجروا تحرياتهم بالتنسيق والتعاون مع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتمكنوا بعد رصد وتقص من تحديد مكان المفتش الجمركي المتهم بالرشوة، واستطاعوا الإيقاع به في مصيدتهم وإحالته إلى التحقيق".

وبينت أن "المفتش اعترف بما نسب إليه من اتهام صريح بالرشوة، وأقر بتقاضيه مبلغ 30 ألف دينار حوّله التاجر العراقي إلى حسابه البنكي على دفعات، وأقر بأنه سبق أن استغل وظيفته أربع مرات في تسهيل عبور كميات كبيرة من المخدرات، مقابل المال".

وتم احالة المتهمين إلى النيابة العامة للوقوف على مزيد من التفاصيل التي قد تقود إلى معرفة المتورطين مع المتهم، وكشف العمليات التي قام بها".