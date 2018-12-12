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20:26 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين

    وكالة: الحكومة اليمنية تؤكد وجود جنود سعوديين في قائمة تبادل الأسرى مع الحوثيين

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    قالت مصادر في وفد الحكومية اليمنية المشارك في مشاورات السلام بالسويد، اليوم الأربعاء، إن قائمة تبادل الأسرى المطروحة في المحادثات الجارية حاليا بالسويد، تتضمن أسماء جنود سعوديين في سجون جماعة "أنصار الله" في اليمن.

    وقال مسؤولان حكوميان، أحدهما في الوفد في المحادثات في السويد، لوكالة "فرانس برس" إن قائمة الأسماء التي طلبوا الإفراج عنها من قبل الحوثيين تشمل الجنود السعوديين، وكلاهما طلب عدم الكشف عن هويته.

    وتبادل طرفا النزاع اليمني يوم الثلاثاء لوائح تحمل أسماء نحو 15 ألف أسير تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء هو الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن الوفد الحكومي استبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الجولة الحالية من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد.

    محمد عبد السلام
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وبعد ساعات من الإعلان عن تبادل الأسرى، أكدت مصادر عدة مطلعة على المفاوضات لوكالة "فرانس برس"، بينها دبلوماسي رفيع، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سينضم الى المحادثات الجارية في بلدة ريمبو السويدية الأربعاء.

    وبدأ وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين منذ الخميس الماضي في محادثات في بلدة ريمبو السويدية في مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لإنهاء النزاع المستمر منذ 2014 وأسفر عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص ودفع بنحو 14 مليونا إلى حافة المجاعة.

    ويسعى المفاوضون إلى إقناع الطرفين بتخفيف التصعيد في العنف في مدينتين على وجه الخصوص هما: الحديدة، التي تضم ميناء تمر عبره المساعدات الإنسانية وتعز، ثالث كبرى المدن اليمنية التي شهدت قتالا عنيفا حيث تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها الحوثيون.

    ولم يوافق الطرفان بعد على الاقتراحات الأممية بشأن المدينتين والتي تتضمن تخفيف تصعيد العنف.

    ورغم أن محادثات السويد لم تهدف في الأساس للتوصل إلى هدنة رسمية، إلا أن مسؤولا من الأمم المتحدة أكد الثلاثاء تقديم مسودة اقتراح "لإطار عمل سياسي" كامل إلى الطرفين، دون مزيد من التفاصيل.

    ومحادثات السويد أول لقاء بين طرفي النزاع اليمني منذ أكثر من عامين إذ انهارت آخر جولة من المفاوضات في 2016 بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انطلاقها.

    ورعى مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث منذ مطلع الشهر الجاري مسألة تبادل الأسرى التي اعتبرت بين الملفات الأساسية ولربما الأقل خلافية في محادثات السويد. وتعد عملية تبادل الأسرى المرتقبة الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب اليمنية.

    مصافحة استثنائية في السويد بين المتحاربين في اليمن
    © AFP 2018 / CLAUDIO BRESCIANI / POOL
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    وقال غريفيث للصحافيين الاثنين إن تبادل الأسرى سيكون عملية "كبيرة جدا لجهة الأعداد التي نأمل أن يتم الإفراج عنها في غضون بضعة أسابيع".

    وأفاد العضو في وفد الحكومة والذي يفاوض في ملف تبادل الأسرى عسكر زعيل أن الحوثيين قدموا أسماء 7487 شخصا طالبوا بالإفراج عنهم. وأضاف أن الحكومة قدمت بدورها أسماء 8576 أسيرا.

    وأكد عضو الوفد الحوثي عبد القادر مرتضى أن عدد الأسماء المدرجة في اللوائح بلغ حوالي 15 ألفا من الطرفين بين أسرى ومعتقلين، بينهم مواطنون إماراتيون وسعوديون، من دون تفاصيل إضافية.

    وقال مرتضى، في مؤتمر صحفي: "نتوقع أن يكون تبادل الأسرى والمعتقلين في 20 يناير المقبل".

    وأفاد زعيل أن الحكومة طلبت من الحوثيين تسليمها جثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون قبل نحو عام بعدما فك ارتباطه الهش بهم ليتقرب مجددا مع السعودية.

    وأكدت مصادر من وفدي الحكومة والحوثيين أنه من المفترض أن تستكمل عملية تبادل الأسرى بحلول كانون الثاني/يناير.

    وسيتم نقل الأسرى عبر مطار صنعاء الدولي، في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمغلق منذ ثلاث سنوات أمام معظم الرحلات، ومطار مدينة سيئون الخاضعة لسيطرة الحكومة في وسط اليمن.

    الكلمات الدلالية:
    مشاورات السويد, اليمن
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