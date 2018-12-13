قرقاش يعلق على مبادرة الملك سلمان بشأن 7 دول عربية

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن البحر الأحمر.

© REUTERS / HANDOUT مبادرة من الملك سلمان... اتفاق تاريخي في السعودية بين 7 دول عربية

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء 12 ديسمبر / كانون الأول الجاري، عن اتفاق لتأسيس كيان، يهدف إلى تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية في الدول المطلة على البحر الأحمر.

وكتب قرقاش على "تويتر"، اليوم الخميس 13 ديسمبر: "الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر ملهمة، والمبادرة في حد ذاتها نجاح دبلوماسي لدول المنطقة".

وأضاف: "السعودية تقود تلك الجهود بحرفية، وهذا التطور الواعد يعزز السلام والازدهار في المنطقة".

الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر ملهمة، والمبادرة في حد ذاتها نجاح دبلوماسي لدول المنطقة تقوده الرياض بجهد وحرفية، هذا التطور الواعد يعزز السلام والازدهار في المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 13, 2018

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أمس الأربعاء، إن سبع دول عربية، اتفقت، في المملكة، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء كيان البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وقالت الوزارة، إنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن الكيان يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وسيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، مشيرة إلى أن هذا الكيان جاء بمبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة".