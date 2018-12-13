سعوديون يسعون إلى التغيير... وهذا قرار المملكة

ويقدم 14 سعوديا بشكل يومي على القيام بتغيير مهم في حياتهم الشخصية.
14 شخصا يغيرون أسماءهم يوميا في 1440#الأحوال_المدنية #صحيفة_الوطنhttps://t.co/lVjxPc18YL pic.twitter.com/ydn439WfRa— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) December 13, 2018
وقالت صحيفة الوطن السعودية إن 1300 سعودي وسعودية تقدموا إلى فروع الأحوال المدنية بالمملكة بطلبات لتغيير أسمائهم، بمتوسط 14 شخصا في اليوم.
وتشكل الإناث نسبة 85 % من المتقدمين، وكانت أكثر الأسماء تفضيلا لدى الإناث اللواتي صدرت لهن موافقات بتغيير أسمائهن هي: "ريم، ونورة، وسارة، وأميرة"، فيما شكلت أسماء "عبد العزيز، وسعود، وفيصل" أكثر الأسماء الجديدة التي اختارها الذكور.
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