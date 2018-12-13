الأسد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي إعادة الإعمار والتعاون

أعلن يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، أن إجراءات إعادة إعمار سوريا يجب أن تكون فعالة في ظل العقوبات المفروضة.

دمشق — سبوتنيك. وأفاد مكتب نائب رئيس الوزراء لوكالة "سبوتنيك"، أن "يوري بوريسوف التقى مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تم خلال اللقاء بحث القضايا السياسية، ومساهمة روسيا في التخلص من آثار الحرب في البلاد، واستعادة الحياة السلمية، والتعاون في مجالات الصناعة والطب والطاقة ومجالات أخرى عديدة".

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA ثلثا الروس يعتبرون أن على روسيا دعم الأسد في حال مهاجمته من قبل أمريكا

وأكد بوريسوف عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق: "على ضرورة التخطيط الأكثر فعالية واستخدام الفرص المتاحة، وإنشاء آليات مالية واقتصادية قادرة على العمل بنجاح، بما في ذلك في سياق العقوبات الغربية".

ووفقا لما ذكره الرئيس السوري، فإن حجم المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار هو من 250 إلى 400 مليار دولار.

وجدير بالذكر أن عملية القضاء على الإرهابيين في سوريا مازالت مستمرة بعد الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] عام 2017.

وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية يحتل المقام الأول، وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وتعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.