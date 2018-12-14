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23:55 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الجيش الكويتي

    الكويت توضح رسميا حقيقة بناء قاعدة عسكرية بريطانية على أراضيها لحمايتها

    © AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT
    العالم العربي
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    اعتبرت الكويت وجود تعاون عسكري بينها وبين بريطانيا في إطار استحقاقات الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين البلدين منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنهما ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية.

    أشار نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، إلى وجود مشاورات مع الجانب البريطاني حول الوجود العسكري البريطاني في الكويت، ولكن "لم تتبلور إلى الآن صورته النهائية، وما زالت المشاورات مستمرة معهم في هذا الصدد"، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

    معسكر فيرجينيا في الكويت
    © AP Photo / Gustavoferrari
    قاعدة عسكرية بريطانية... ورد رسمي على أنباء "حماية الكويت من السعودية"

    من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي: "استمرار التعاون المثمر والقوي في المجال العسكري"، معتبرا أن "أي طلب بوجود قواعد عسكرية أو غيرها ينبع عن التعاون، ولكن ليست هناك أي مشاورات بإقامة قاعدة بحرية بريطانية في الكويت".

    وكانت صحيفتا "الراي" و"القبس" الكويتيتين نقلتا عن مصادر رفيعة تؤكد توصل البلدين إلى اتفاق على "إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في الكويت".  

    وتابع: التعاون العسكري بين البلدين ليس وليد اليوم، وبريطانيا كانت أول من دافع عن الكويت خلال الغزو العراقي، ولم يكن لديها قاعدة في الكويت آنذاك، ونحن مستمرون في التفاهم مع أصدقائنا ببريطانيا للارتقاء بالتعاون بين جيشي البلدين والمؤسسات العسكرية فيهما.

    وحول قراءة البعض أن الكويت تستعين بإقامة قاعدة بحرية بريطانية على أراضيها تحسبا لأي طارئ، قال إن "التعاون الكويتي البريطاني موجود منذ 120 عاما وسنحتفل العام المقبل بهذه المناسبة وستقام احتفاليات مشتركة بين البلدين"، مؤكدا: "بريطانيا حليف استراتيجي والكويت الشريك الأساسي لها ولا نجد حاجة لإقامة قواعد عسكرية".

    وأشار إلى نفي ممثل وزارة الدفاع في اجتماع لجنة التوجيه المشترك الكويتية — البريطانية، إقامة قاعدة بحرية بريطانية في الكويت، وقال: "نحن لا نحتاج لقواعد فالكويت برجالها وجيشها ومؤسساتها العسكرية قادرة على الذود عن الكويت".

    أمير الكويت في القمة العربية
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    الكويت تخرج عن صمتها بشأن "الخلاف مع السعودية والتدخل الأمريكي"

    وحول زيارة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني للكويت الأحد المقبل، وعما إذا كانت هناك اتفاقيات ستوقع خلال الزيارة، أكد أنه "لا توجد أي اتفاقيات جديدة وسيتم التوقيع على خطة العمل التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات الخميس".

    من جهته أكد السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت، أن المباحثات الثنائية البريطانية الكويتية لم تتطرق أو تناقش موضوع إنشاء قاعدة بحرية بريطانية في الكويت.

    ولفت إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع أيضا خلال الاجتماع السابق للجنة التوجيه المشترك — في لندن شهر يونيو (حزيران) الماضي.

    انظر أيضا:

    الكويت تخرج عن صمتها بشأن "الخلاف مع السعودية والتدخل الأمريكي"
    السفير الروسي في اليمن: المفاوضات المقبلة قد تعقد في الكويت
    قاعدة عسكرية بريطانية... ورد رسمي على أنباء "حماية الكويت من السعودية"
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الخارجية البريطانية, أخبار الكويت, قاعدة عسكرية, الحكومة الكويتية, الجيش الكويتي, نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله, الكويت, بريطانيا
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