اليمن... قصف للجيش يقتل قياديا في "أنصار الله" و3 من مرافقيه

قُتل قيادي ميداني في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، يوم الجمعة، بقصف شنه الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مدفعية الجيش استهدفت آلية لمليشيا الحوثي في موقع خارم بقرية الحقب جنوب مديرية دمت شمال الضالع، كان في طريقه لتعزيز مواقع في الجبهة".

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وأضاف أن "القصف أسفر عن مصرع القيادي الميداني في المليشيا وليد الحدي، مع ثلاثة من مرافقيه وجرح آخرين، بالإضافة الى تدمير الآلية بما فيها من ذخيرة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.