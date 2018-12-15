هجوم "غير مسبوق" من قطر على مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في جلسة نقاش افتتاحية في "منتدى الدوحة"، اليوم السبت، 15 ديسمبر/كانون الأول: "بالنسبة لمجلس التعاون.. اعتقد أن هذا التحالف الإقليمي بحاجة إلى إعادة هيكلة وصياغة، ونظام حوكمة جديد، ويجب أن يكون ملزما لكل الدول"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
وكان مجلس التعاون الخليجي، تعرض إلى هزة كبيرة، بسبب اندلاع الأزمة بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية، في 5 يونيو/حزيران 2017، والتي أسفرت عن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين طرفي الأزمة، بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما نفته، وطالبت بالحوار.
أكد وزير الخارجية القطري، في وقت سابق صباح اليوم، أن الدوحة لا تزال تعول كثيرا على دور الكويت ودول أخرى في المنطقة لحل الأزمة الخليجية.وقال محمد بن عبد الرحمن، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2018، اليوم: "لم نر جهودا غربية كبيرة في حل المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الحصار خاصة أزمة تشتت الأسر"، متابعا "لا زلنا نعول كثيرا على دور الكويت، وسوف نستمر في التعويل أيضا على دور دول أخرى في المنطقة من أجل تخطي الأزمة"، وذلك وفقا لـ"الخليج أون لاين".
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح صباح اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)