في حضور ابن زايد.... ولى العهد السعودى يلوح بالقوة (صور)

ظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، برفقة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في ختام سباق "فورمولا إي"، اليوم السبت، في مدينة الدرعية بالرياض.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صور لتواجد الأمير محمد بن سلمان رفقة ولي عهد أبوظبي، وهو يلوح بإشارة القوة.

سمو #ولي_العهد يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية بمشاركة 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالمياً.#سباق_فورملا_اي_الدرعيه #واس pic.twitter.com/4RzV86cjHd — واس (@spagov) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وتأتي إشارة ولي العهد بعد يوم من تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف في اليمن.

كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أيضا مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نشره أحد الشباب، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في ختام سباق "فورمولا إي".

وقال الشاب في حواره السريع مع ولي العهد السعودي، مادام حاكمنا على العز سلمان، ليقاطعه محمد بن سلمان ويربت على كتفه بابتسامة: "مادام في شعب مثلكم ما في أي مصاعب".

فيديو🔴

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حوار قصير بين #ولي_العهد وأحد الحاضرين لسباق فورملا إي عن الشعب.. ماذا قال له؟

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.#سباق_فورملا_اي_الدرعية pic.twitter.com/d6KdkUzrTE — أخبار عاجلة (@News_Brk24) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وحضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، الجولة الكبرى لسباق "فورمولا إي- الدرعية" النهائي.

وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي- الدرعية" اليوم، 11 فريقا بـ22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي يتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.

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وانطلقت منافسات الموسم الخامس من سباقات "الفورمولا إي" في الدرعية تحت اسم (الدرعية 2018)، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتستمر حتى اليوم السبت.

ويشارك في المسابقة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كم باستخدام سيارات الجيل الثاني من (الفورمولا إي)، بحسب صحيفة "الوئام".

ويعد سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن وباريس وروما ونيويورك ومكسيكوستي وهنكوك والصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.