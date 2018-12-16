الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن نفق جديد لـ"حزب الله" على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشفه نفق رابع تابع لـ"حزب الله اللبناني وتفجيره على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حفر تلك الأنفاق.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأحد "بعد اكتشاف نفق هجومي آخر لـ "حزب الله"، تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل إليه من جانبه اللبناني نفسه للخطر".

#عاجل بعد اكتشاف #نفق هجومي آخر لحزب الله حيث تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل اليه من جانبه اللبناني نفسه للخطر. يجري #جيش_الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق بالاضافة الى تنفيذ النشاطات المختلفة في المسارات الأخرى وفق الخطة. #درع_الشمال — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018

وأضاف: "يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق بالإضافة إلى تنفيذ النشاطات المختلفة في المسارات الأخرى وفق الخطة".

تتحمل #الحكومة_اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل #لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة #إسرائيل.



سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقًا#درع_الشمال — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018

وتابع أدرعي: "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل لبنان. والحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".

ودخلت العملية العسكرية الإسرائيلية "درع الشمال" أسبوعها الثاني، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها تنظيم "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل "حزب الله" على العملية الإسرائيلية، حيث ما زالت مصادره كافة تلتزم الصمت، تماشيا مع سياسة "الغموض البناء" التي سبق أن شدد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله مؤخرا على ضرورة اعتمادها في المواجهة ضد إسرائيل.