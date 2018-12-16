نتنياهو يأمر بتسريع هدم منازل الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهدم منازل المزيد من الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها.

وقال نتنياهو، في كلمة بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، "أمرت بتسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات، وبالأمس هدمنا أول منزل وسنستمر خلال الليالي القادمة".

© REUTERS / Mohamad Torokman موسكو تدعو إسرائيل للنظر في العواقب السلبية لعمليات رام الله على المدنيين

وكان جنديان إسرائيليان قتلا، فجر يوم الخميس الماضي، وأصيب آخران بجروح بعد عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني أمام مستوطنة "غفعات آاسف" شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وفرضت القوات الإسرائيلية طوقا محكما على مدينة رام الله بعد فرار المنفذ ودخوله المدينة. واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المدينة وأغلقت كافة مداخلها ونشرت حواجزها على الطرقات المؤدية إليها.

وعلى صعيد متصل، يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) عصر اليوم اجتماعا لبحث الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية.

ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن "الاجتماع كان مقررا قبل التصعيد والهجمات الأخيرة بين الجانبين، والتي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، ومقتل ثلاثة إسرائيليين بعمليات إطلاق نار بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بمدينة رام الله في الضفة الغربية".

وأضافت المصادر الأمنية أنه "من غير المتوقع أن يتخذ هذا الاجتماع أي قرارات جديدة بخصوص الوضع في الضفة الغربية".

وأشارت القناة في سياق تقريرها إلى أن "اجتماع (الكابينيت) سيناقش مشروع قانون اقترحه حزب (البيت اليهودي) ينص على إبعاد عائلات إرهابيين عن منازلها في الضفة الغربية إلى مكان آخر داخل المناطق الفلسطينية".

وبحسب القناة "يجيز مشروع القانون لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي إبعاد عائلة إرهابي ارتكب اعتداءً أو حاول ارتكابه وذلك في غضون أسبوع من تاريخ الاعتداء".