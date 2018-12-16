السلطات السعودية تعتقل وافدين بتهمة الاحتيال في الطب (صورة)

أفادت وزارة الصحة السعودية، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على وافدين بتهمة الاحتيال والادعاء العلاج بالطب البديل في مدينة حائل شمالي المملكة.

ونشرت وزارة الصحة على حسابها في موقع "تويتر" بيانا جاء فيه "بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافدين يدعيان العلاج بالطب البديل دون ترخيص في حائل ويروجان لنفسهما في برامج التواصل الاجتماعي وإحالتهما إلى النيابة العامة.

#الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافِدَيْن يدّعيان العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في حائل ويروجان لنفسهما في برامج التواصل الاجتماعي وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الصحة تحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937 pic.twitter.com/nKxSbUlwLV — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 16, 2018

وحثت الوزارة المواطنين على إبلاغ الجهات المختصة عن مثل هذه الممارسات.

ونفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في وقت سابق 327 ألف جولة ميدانية، لمتابعة قرار توطين 12 نشاطا، وأسفرت الجولات الميدانية عن 281 ألف مخالفة في المنشآت السعودية.