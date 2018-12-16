معارك بين "قسد" الكردية و"داعش" في هجين بريف دير الزور السورية

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الأحد، بين وحدات من "قسد" ومقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي.

دارت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومقاتلين ومقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الأحياء الشمالية والشرقية ببلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، بحسب موقع كردي.

ونقلت " الوطن " عن مصادر كردية أن الناطقة الرسمية لحملة "عاصفة الجزيرة" التي أطلقتها "قسد" لمحاربة تنظيم "داعش"، ليلوى العبد اللـه، قالت:

"تستمر حملة عاصفة الجزيرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات وبالضبط في منطقة هجين بكل قواها رغم الإعاقات التي تواجه قوات سورية الديمقراطية من السيارات المفخخة وزرع الألغام واستعمال المدنيين كدروع بشرية لعرقلة تقدم قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضحت المتحدثة أن مقاتلي ومقاتلات "قسد" يتقدمون في ثلاثة محاور بمدينة هجين، حيث تشهد هذه المحاور اشتباكات قوية بين قواتهم وإرهابيي تنظيم "داعش".

وقتل 17 مدنيا وأصيب آخرون من أهالي قرية البوخاطر في ريف دير الزور، اليوم الأحد، في قصف لطيران التحالف الدولي.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر أهلية القول إن "طيران التحالف الدولي يرتكب مجزرة جديدة استشهد فيها 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في قرية البوخاطر جنوب شرق بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

يأتي هذا بعد أن دمر طيران التحالف الدولي، قبل نحو 10 أيام، مشفى مدينة هجين بالكامل في ريف دير الزور الشرقي.

وأكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية في وقتها، نقلا عن مصادر أهلية في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، أن طيران التحالف الأمريكي دمر مشفى المدينة بالكامل.