"أنصار الله" تعلق على توجيهات الرئيس هادي بدفع مرتبات الحديدة

في أول رد على تصريح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بدفع رواتب موظفي محافظة الحديدة غرب اليمن، أكدت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، ضرورة أن يشمل موظفي جميع المحافظات.

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله، محمد علي الحوثي: في تغريدة على "تويتر": على المبعوث إدراك أن التوجيه بتسليم مرتبات الحديدة إن تم — لا يكفي، فالاتفاق مع المبعوث هو تسليم المرتبات لجميع الموظفين بكامل أجهزة الدولة وقد تعهد بها وتحدث عنها في تصريحاته وهو ما نطالب به".

على المبعوث إدراك أن التوجيه بتسليم مرتبات الحديدةان تم-لايكفي

فالاتفاق مع المبعوث هوتسليم المرتبات لجميع الموظفين بكامل اجهزةالدولةوقدتعهدبهاوتحدث عنهافي تصريحاته

وهومانطالب به واي التفاف غير مجد

ولن يقدم للازمةالانسانيةحل

غيرتحمل المسؤليةوإثبات اجرام العدوان ومرتزقته

امام الشعب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 28, 2018

وأضاف: "أي التفاف غير مجد ولن يقدم للازمة الإنسانية حلاً غير تحمل المسؤولية وإثبات اجرام العدوان و(مرتزقته) أمام الشعب".

وتابع: "إن إدراك المبعوث لإجرام المنتهية ولايته — في إشارة للرئيس هادي — بنقل البنك بعد تحذيره من مؤسسات النقد وعدم التزامه منذ ذلك الحين وإلى اليوم ولا أسياده بصرف المرتبات تفقدهم أهلية الإنقاذ وهم قراصنة المرتبات".

ان ادراك المبعوث لاجرام المنتهيةولايته بنقل البنك بعدتحذيره من مؤسسات النقد وعدم التزامه منذ ذلك الحين والى اليوم ولا اسياده بصرف المرتبات تفقدهم اهلية الانقاذ

وهم قراصنةالمرتبات 👇https://t.co/AzXzOck9A9

ومانخشاه اليوم من تكرار ذلك للالتفاف على اتفاق الحديدةالملزم بالصرف للجميع — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 28, 2018

وخلص بالقول: "ما نخشاه اليوم من تكرار ذلك للالتفاف على اتفاق الحديدة الملزم بالصرف للجميع".