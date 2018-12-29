القوات العراقية تعتقل مواطنا إيرانيا لحيازته مادة مخدرة

كشف مصدر أمني عراقي في محافظة البصرة، بأن مفرزة من شرطة الجمارك ألقت القبض في صالة المسافرين داخل منفذ الشلامجة الحدودي على مسافر إيراني لحيازته مخدرات حاول تهريبها لاستخدامه الشخصي.

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI الإيرانيون يحتلون المرتبة الأولى بين جنسيات مهربي المخدرات إلى العراق

وقال المصدر لـ " السومرية نيوز "، إن "مفرزة من شرطة الكمارك ألقت القبض على مسافر إيراني في صالة المسافرين الوافدين داخل منفذ الشلامجة الحدودي في قضاء شط العرب لحيازته كمية قليلة من مادة (الهيروين) المخدرة"، مبيناً أن "الكمية المضبوطة تزن حوالي 4 غم، وقد حاول المتهم تهريبها لاستخدامه الشخصي".

وتعتقل الأجهزة الأمنية الخاصة بالمنافذ الحدودية العراقية — في الجنوب، بشكل يومي مسافرين إيرانيين الجنسية يحملون كميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة، من المواد الفتاكة والمميتة، لبيعها في داخل العراق.

ومن بين مواد "الترياك" و"الكريستال"، وغيرها من حبوب المخدرات التي تعتبر موادا فتاكة تنتهي بتدمير الإنسان وضياع مستقبله، تعمل الجهات الأمنية في المنافذ الحدودية العراقية على ضبطها منعا لتفاقم وتزايد رواج هذه المواد في الشارع العراقي لاسيما بين الشباب والمراهقين الأكثر استهدافا بها.