"أنصار الله": إعادة الانتشار من ميناء الحديدة تقدم كبير في دعم السلام

وصفت جماعة "أنصار الله"، خطوة القيادة السياسية في صنعاء المتمثلة بإعادة انتشار الجيش واللجان من ميناء الحديدة، بالتقدم الكبير في دعم عملية السلام وتجنيب الحديدة التدمير.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها الجماعة إن "الخطوة المقدمة اليوم تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ الاتفاق ودليل على امتلاك القرار وإرادة التنفيذ".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad "أنصار الله": تسليم ميناء الحديدة غربي اليمن لخفر السواحل بحضور أممي

وأضاف: "تقديم خطوات أساسية في اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة تعد خطوة هامة ومتقدمة".

وطالب البيان: "الأمم المتحدة بالضغط على قوى العدوان لتنفيذ واجباتهم وفقا لما نص عليه اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451".

وكان الناطق باسم حكومة الإنقاذ اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ضيف الله الشامي، قال اليوم السبت، إن طريق صنعاء-الحديدة يبقى مغلقا بسبب عدم انسحاب القوات الحكومية والحليفة من الطريق، فيما اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية الجماعة بمنع خروج قافلة إنسانية عبر ذلك الطريق.

ونقل موقع "أنصار الله" عن الشامي، قوله: "لم يتم فتح طريق صنعاء — الحديدة حتى الآن لأن الطرف الآخر لم ينسحب منها بعد"، مضيفا "إذا لم يتجاوب الفريق الآخر فإن الأمور ستتجه نحو التصعيد، ولا أحد يمكنه خداع الشعب اليمني"، مؤكداً أنهم لن يسمحوا "بتمرير أي إجراء يخل باتفاق ستوكهولم".