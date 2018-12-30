الحوثي: تنفيذ الاتفاق في ميناء الحديدة إنجاز يدلل على المصداقية

قال القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، إن "تسلم خفر السواحل ميناء الحديدة أهم خطوة تفقد دول العدوان أي مبرر لعرقلة الاتفاق".

القاهرة — سبوتنيك. وغرد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله": "تنفيذ الاتفاق في ميناء الحديدة إنجاز يدلل على المصداقية والانسجام بين القيادات السياسية والعسكرية".

وأضاف: "قيادات الوطن السياسية والعسكرية لم تتردد للحظة في اتخاذ القرار الذي يخدم الشعب".

ان تنفيذ الاتفاق باعادة الانتشار في ميناء الحديدة تحت رعاية الامم المتحدة اليوم من قبل الجيش واللجان

انجاز يدلل على المصداقية الكاملة والانسجام الكامل ووضوح الرؤيةلدى قيادة الوطن السياسية والعسكريةوالتي لم تتردد للحظة واحدة في اتخاذالقرار الحازم الذي يخدم الشعب ويزيح شبح المجاعة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 29, 2018

واعتبر "استمرار الحصار جريمة مركبة في ظل تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة".

ان تواجد الامم المتحدةاليوم في ميناء الحديدةمن قبل جنرالهاالمكلف يؤكد ان ماقيل من تهريب السلاح وغيره هي مزاعم و مبررات واشاعات سوقها العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه ضدميناءالحديدةالمدني وقد اكد تواجد باتريك واعادةالانتشاركذبها

وبالتالي استمرارالحصارجريمةمركبةيتحملونها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 29, 2018

هذا وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الانتشار في ميناء الحُديدة، غربي اليمن، وفقا للاتفاق الذي جرى برعاية الأمم المتحدة في السويد، منتصف الشهر الجاري.