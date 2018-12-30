سر اجتماع قائد الحرس الأميري القطري بمسؤول بالسفارة البريطانية

وجرى لقاء بين ملحق الدفاع بسفارة بريطانيا لدى قطر، وقائد الحرس الأميري، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب وكالة الأنباء القطرية.

قائد الحرس الأميري يجتمع مع ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية لدى الدولة ، جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 30, 2018

وتسلم محلق الدفاع البريطاني مهام عمله في قطر.

قائد الحرس الأميري يجتمع مع ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية لدى الدولة، وذلك بمناسبة استلام مهام عمله. جرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها #الحرس_الأميري pic.twitter.com/L96Cz2mZWB — الحرس الأميري القطري (@QatarAmiriGuard) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

وناقش مع قائد الحرس الأميري سبل تعزيز وتطوير العمل العسكري بين البلدين.