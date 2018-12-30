رئيسة مجلس النواب تحدثت... البحرين تؤكد على مواقفها تجاه المغرب

أكدت البحرين أنها ستظل على الدوام، متضامنة مع المملكة المغربية، وداعمة لوحدتها الترابية.

© AFP 2018 / FAROUK BATICHE تفاؤل بحضور الجزائر مفاوضات جنيف بين المغرب والبوليساريو

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني ، فوزية بنت عبد الله زينل، اليوم الأحد، بالمنامة، أن بلادها ستظل على الدوام، "متضامنة" مع المملكة المغربية، و"داعمة" لوحدتها الترابية.

وأشادت زينل، خلال مباحثاتها مع سفير المغرب لدى البحرين، أحمد رشيد خطابي، بمتانة العلاقات بين البلدين، واصفة إياها بـ"التاريخية والاستراتيجية". بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

وشددت رئيسة مجلس النواب البحريني على "السعي الجاد والدائم" إلى تنمية التعاون الثنائي وتطويره تحت قيادة عاهلي البلدين. كما أعربت عن اعتزاز مملكة البحرين، ملكا وحكومة وشعبا، بالموقف المغربي، "الثابت والراسخ"، الداعم لأمن واستقرار البحرين.

من جهة أخرى، أشادت بالدور الرفيع الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بالمشاريع المشتركة بين البلدين إلى آفاق أوسع من التعاون في سبيل تحقيق كل التطلعات والأهداف.

بدوره أشاد السفير خطابي بعمق العلاقات البحرينية — المغربية "المتميزة"، و"المتسمة دائما بالصفاء والتضامن المتبادل".

وأكد أن رصيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين حافل بالعديد من المشاريع والمبادرات.