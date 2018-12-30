انتشار الجيش السوري على الحدود الغربية لمنطقة منبج

دمشق —سبوتنيك. وبحسب المراسل، "نشر الجيش السوري قواته على طول الحدود الغربية لمنطقة منبج، وثبت نقاطه، ورفع العلم السوري في تلك النقاط، ويتابع عملية انتشاره على الجهة الشمالية منها في ظل هدوء حذر تشهده المنطقة".

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH الكشف عن موعد دخول الجيش السوري إلى منبج

ويهدف الجيش السوري من انتشاره غرب وشمال منبج إلى قطع الطريق على قوات درع الفرات المدعومة من تركيا ومنعها من التقدم باتجاه المنطقة.

وكان الجيش السوري قد حشد قواته العسكرية في مدينة منبج السورية بطلب من قوات سوريا الديموقراطية، لمواجهة حشد تركي من الجهة المقابلة للحدود، وذلك بعد أيام على القرار الأمريكي بسحب جنوده من سوريا.

وتقع منبج في شمال شرق محافظة حلب شمالي سوريا، على بعد 30 كلم غرب نهر الفرات و80 كلم من مدينة حلب، في تعداد عام 2004 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد سكان منبج يبلغ حوالي 100 ألف نسمة.