برنامج الأغذية العالمي يتهم "أنصار الله" بسرقة المساعدات في اليمن

قال برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين، إن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تُسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأضاف برنامج الأغذية العالمي، أنه "وجد أن كثيرا من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وأن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التعليم الحوثية تمارس احتيالا".

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي في البرنامج: إن

"هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين… في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، يعد هذا فعلا شائنا. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".

ومن جانبه، علق رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي على تقرير برنامج الأغذية، قائلا: "إننا إذ نستغرب هذا الموقف غير المستند إلى الأدلة والوثائق… فإننا نرحب بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات"، وفقا لـ"رويترز".

هذا وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.