تفجير انتحاري أمام مركز للشرطة جنوبي ليبيا

قال مصدر أمني ليبي، إن انتحاريا فجر نفسه، اليوم الثلاثاء، أمام مركز للشرطة ببلدة غدوة، جنوب غربي البلاد.

وأفاد المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن التفجير الذي وقع بغدوة (60 كلم جنوب مدينة سبها)، أسفر عن مقتل أحد عناصر كتيبة خالد بن الوليد وإصابة عدد من أفراد القوات المساندة، لأن الانتحاري فجر نفسه أمام المركز، بحسب موقع "ليبيا 24".

قتيل وعدد من الجرحى في تفجير غدوةhttps://t.co/m9kic8YpZQ https://t.co/m9kic8YpZQ — Libya 24 — ليبيا 24 (@libya24tv) ١ يناير ٢٠١٩

ويأتي التفجير الانتحاري بعد تحرير كتيبة خالد بن الوليد، التابعة للجيش الليبي، الاثنين، 12 أسيرا كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في منطقة المشروع التابعة لغدوة، بعد أن اختطفهم قبل شهر.