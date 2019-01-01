بيان من مكتب الحلبوسي بشأن عمل زوج وزيرة التربية

نفي مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ما تم تداوله بشأن عمل الموظف عماد طارق زوج وزيرة التربية شيماء الحيالي ضمن حماية رئيس المجلس.

وقال المكتب في بيان له حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ينفي مكتب إعلام رئيس مجلس النواب الأخبار المتداولة نفيا قاطعا، ويؤكد عدم صحتها ويوضح أن الموظف عماد طارق حامد عمر تم تعيينه من قبل رئيس مجلس النواب الأسبق السيد أسامة النجيفي، بحسب الأمر النيابي 78 والمرقم 1 يوليو/ تموز /78 بتاريخ 13 مارس/ آذار 2013، بوظيفة مدير في المرتبة الثانية من الدرجة الرابعة، وأن مقر عمله في دائرة العلاقات العامة والتشريفات".

وتابع البيان، أنه بناء على موافقة رئيس مجلس النواب السابق الدكتور سليم الجبوري بالأمر الديواني المرقم 3989 بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 تم انتسابه إلى الدائرة البرلمانية، قسم مكاتب المحافظات، مكتب مجلس النواب نينوى الأيسر، والتفرغ للعمل بمكتب إحدى النائبات السابقات.

وأشار البيان إلى أنه بحسب الأمر الديواني المرقم 2399 بتاريخ 9 أغسطس/ آب 2018 أنهي تفرغه وإعادته إلى الدائرة البرلمانية، قسم مكاتب المحافظات، مكتب مجلس النواب نينوى الأيسر.