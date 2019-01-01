بين 56 دولة... السعودية هي الأسوأ "بيئيا" عام 2019

ذكر موقع "مؤشر التغيرات المناخية"، أن السويد احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث التزامها بالشفافية في سياساتها لمناخية، تلتها المغرب وليتوانيا، بينما جاءت السعودية والإمارات وإيران وكوريا الجنوبية، وتايون، في ذيل القائمة، باعتبارها أقل الدول في جميع الفئات المتعلقة بالسياسات المناخية العالمية.

ولفت الموقع إلى أن مؤشر التغيرات المناخية تم تصميمه لدعم الشفافية فيما يتعلق بالسياسات المناخية العالمية، بهدف ممارسة ضغوط سياسية على الدول، التي فشلت حتى الآن، في اتخاذ إجراءات طموحة فيما يتعلق بحماية البيئة.

The new Climate Change Performance Index for 2019 has ranked Morocco as the 2nd-best performing country in the world, scoring 70.48, behind Sweden, who scored 76.28.



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ويعتمد التصنيف على 14 مؤشرا ضمن 4 فئات، تستخدم في تقييم التزام الدولة بتنفيذ سياسات بيئية متعلقة بالبيئة، وهي مدى مقاومة الغازات المسبب للاحتباس الحراري في الدولة، واستخدام الطاقة المتجددة، وحجم استهلاك الطاقة، إضافة إلى السياسة المناخية.

ولفت الموقع إلى أن البيانات، التي توصل إليها ترجع إلى إحصائيات تم رصدها في 56 دولة حول العالم.

The Climate Change Performance Index 2019 illustrates regional differences in climate protection of 56 countries + #EU. No country reaches rating “very high” showing discrepancy between national #ClimateAction + targets of #ParisAgreement. https://t.co/fJP04eB7eL #COP24 #CCPI2019 pic.twitter.com/j1GaC8wSRD — Germanwatch (@Germanwatch) December 10, 2018

ورغم تفاوت نسب التزام الدول بمعايير السياسات البيئية، إلا أنه لا توجد دولة حول العالم ملتزمة بصورة كاملة بالمعايير الخاصة بالسياسات البيئية، حتى تلك التي تصنف على أنها أفضل دولة في العالم بالنسبة للالتزام بالسياسات المناخية.