"أنصار الله" تشتبك مع الجيش اليمني وتسيطر على مواقع جديدة

القاهرة —سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على عدد من التباب التي يسيطر عليها الجيش شرق جبل النار الواقع شرق مدينة حرض شمال غربي حجة.
وينفذ تحالف تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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