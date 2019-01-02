وزارة الدفاع السورية: انسحاب وحدات قتالية كردية تضم نحو 400 مقاتل من منبج

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، عن انسحاب نحو 400 مقاتل من الفصائل الكردية من منطقة منبج بمحافظة حلب إلى شرقي نهر الفرات، وذلك بعد أيام من إعلان وحدات حماية الشعب الكردية انسحابها من هناك ودعوتها للجيش السوري للدخول لمواجهة تدخل تركي محتمل.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، نشر عبر صفحتها على تليغرام، إنه "تنفيذا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية، بدءا من الأول من كانون الثاني/ يناير لعام 2019، قامت قافلة من الوحدات القتالية الكردية، تضم أكثر من 30 سيارة، بالانسحاب من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات عبر منطقة كارا كوزاك [25كم شمال شرق منبج]".

وتابع البيان، "تفيد المعلومات أن ما يقارب 400 مقاتل كردي قد غادروا منبج حتى الآن".

وكان الجيش السوري قد حشد قواته العسكرية في مدينة منبج السورية بطلب من قوات سوريا الديموقراطية، لمواجهة حشد تركي من الجهة المقابلة للحدود، وذلك بعد أيام على القرار الأمريكي بسحب جنوده من سوريا.

وتقع منبج في شمال شرق محافظة حلب شمالي سوريا، على بعد 30 كلم غرب نهر الفرات و80 كلم من مدينة حلب، في تعداد عام 2004 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد سكان منبج يبلغ حوالي 100 ألف نسمة.