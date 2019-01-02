وزارة الدفاع السورية: انسحاب وحدات قتالية كردية تضم نحو 400 مقاتل من منبج

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، نشر عبر صفحتها على تليغرام، إنه "تنفيذا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية، بدءا من الأول من كانون الثاني/ يناير لعام 2019، قامت قافلة من الوحدات القتالية الكردية، تضم أكثر من 30 سيارة، بالانسحاب من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات عبر منطقة كارا كوزاك [25كم شمال شرق منبج]".
وكان الجيش السوري قد حشد قواته العسكرية في مدينة منبج السورية بطلب من قوات سوريا الديموقراطية، لمواجهة حشد تركي من الجهة المقابلة للحدود، وذلك بعد أيام على القرار الأمريكي بسحب جنوده من سوريا.
وتقع منبج في شمال شرق محافظة حلب شمالي سوريا، على بعد 30 كلم غرب نهر الفرات و80 كلم من مدينة حلب، في تعداد عام 2004 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد سكان منبج يبلغ حوالي 100 ألف نسمة.
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