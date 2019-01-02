القوات العراقية تدمر جحور "داعش" وبقاياه في نينوى

دمرت القوات العراقية، في عملياتها النوعية المستمرة في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأربعاء، 2 كانون الثاني/يناير، عدد من الأنفاق والعبوات الناسفة في قرى وسلسلة جبلية بمحافظة نينوى، شمالي بغداد.

وأعلن الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية في عمليات نينوى، وخلال عملية تفتيش في سلسلة جبال، وقصبة بادوش وقرية اسكي موصل تعثر على 10 قنابر هاون مختلفة الأنواع.

وأضاف رسول، كما عثرت القوات على 9 عبوات ناسفة، تم تفجيرها تحت السيطرة، فضلا عن تدمير 4 أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" التكفيري في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم الذي كان يسيطر على مناطق شاسعة من شمال ووسط وغرب البلاد.