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10:04 03 يناير/ كانون الثاني 2019
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    بشار الأسد

    وكالة: تحديد موعد زيارة ثاني زعيم عربي إلى سوريا ولقاء بشار الأسد

    © AP Photo / Syrian Presidency Facebook page
    العالم العربي
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    كشف مصدر موريتاني، موعد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى سوريا.

    وقال مصدر مقرب من الرئاسة الموريتانية، لوكالة "فرانس برس": "سيقوم الرئيس الموريتاني بزيارة رسمية الى سوريا تستغرق يومين قبل منتصف يناير/كانون الثاني الجاري".

    رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد
    © AP Photo / SANA
    صحيفة: رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة
    ويزور الرئيس الموريتاني دمشق قبل مشاركته في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في بيروت بين السادس عشر والعشرين من الشهر الحالي، حسب المصدر.

    وأوضح المصدر نفسه، أن "الزيارات على المستوى الوزاري بين البلدين تواصلت، وعارضت نواكشوط منح المعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال القمة العربية التي عقدت عام 2016 في العاصمة الموريتانية".

    وكان مصدر لوكالة "سبوتنيك" أكد أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيقوم بزيارة إلى سوريا في العاشر من شهر يناير/كانون الثاني المقبل. وقال المصدر: "كان هناك توجه بأن يكون ولد عبد العزيز أول رئيس عربي يزور سوريا قبل زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لها، لكن جرى إرجاء الزيارة إلى ما بعد انتهاء عطلة يقضيها الرئيس في صحراء تيرس شمالي موريتانيا.

    كما ذكرت صحيفة "الجواهر" الموريتانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "الرئيس الموريتاني ​محمد ولد عبد العزيز​ سيقوم بزيارة رسمية إلى ​سوريا​ للقاء الرئيس السوري ​بشار الأسد​، في ثاني زيارة لرئيس عربي لسوريا منذ ثماني سنوات، مشيرة إلى أن الرئيس الموريتاني قرر الاستجابة لدعوة من الأسد لزيارة سوريا مقدمة منذ فترة حيث حدد لها بداية الشهر القادم".

    جاء ذلك، بعد قيام الرئيس السوداني عمر البشير، بزيارة قصيرة ومفاجئة إلى دمشق منتصف الشهر الجاري، لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها، حيث عقد خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

    وتعتبر أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

    الرئيس السوري، بشار الأسد
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    مصدر يؤكد لـ"سبوتنيك" حدث مهم في سوريا 10 يناير
    كما تداولت وسائل إعلام أخرى، أنباء مفادها بأن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يستعد لتوجيه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد من أجل زيارة تونس وحضور القمة العربية المقلبة في مارس/آذار 2019".

    بينما نفى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في تصريح لـ"موزاييك إف أم"، هذه الأنباء، قائلا: "تونس لم ترسل دعوات حاليا إلا للسعودية والإمارات". وأشار إلى أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا: ''هم من يقررون وليست تونس من تقرر''.

    ونقل تلفزيون الميادين، مؤخرا، عن مصادر دبلوماسية، قولها إن السعودية أبلغت بعض العواصم الدول العربية إنه لا مانع لديها من عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

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