شيوخ ووجهاء قبائل الحسكة السورية ينددون بالتهديدات التركية (صور)

شهدت مدينة الحسكة السورية تجمعا شعبيا حاشدا ضم مختلف الفعاليات في المحافظة، تنديدا بتهديدات تركيا بشن عدوان على أراض سوريا، ورفضا للوجود الأجنبي غير الشرعي.

وشهدت مدينة الحسكة تجمعا شعبيا حاشدا للتنديد بتهديدات تركيا بشن عدوان على الأراضي السورية ورفضا لأي وجود أجنبي غير شرعي فيها.

وشارك في التجمع الشعبي الحاشد شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر وكافة الفعاليات في المحافظة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار مراسل الوكالة إلى أن المشاركين الذين تجمعوا في ساحة "السيد الرئيس" بالمدينة، وأكدوا وقوفهم خلف الجيش العربي السوري رمز السيادة الوطنية في وجه الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته وفي وجه تهديدات تركيا التي تشكل انتهاكا للقوانين والاتفاقيات الدولية ومحاولة للنيل من الوحدة الوطنية الراسخة.

ورفع المشاركون الإعلام الوطنية ورددوا عبارات الاستنكار ضد التهديدات التركية بالعدوان على الأراضي السورية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الغالي والنفيس فداء للوطن ورد أي عدوان والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وكرامة أبناء الوطن.

وشهد العديد من المحافظات خلال الأيام الماضية مسيرات وتجمعات حاشدة دعما لانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب ووقفات احتجاجية تنديدا بتهديدات تركية بشن عدوان على الأراضي السورية ودعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية، بحسب ما ذكرته "سانا".