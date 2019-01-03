الرئيس العراقي: بغداد وأنقرة بحاجة إلى اتفاقية شاملة بما فيها قضية المياه

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس إن بلاده وتركيا "بحاجة إلى اتفاقية شاملة لكل الملفات بما فيها قضية المياه".

وتابع صالح في مؤتمر صحفي جمعه اليوم الخميس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نحتاج إلى شراكة استراتيجية مع تركيا"، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

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وأعلن الرئيس التركي أردوغان، عن تخصيص مبلغ 5 مليار دولار لإعادة الإعمار في العراق.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، برهم صالح، أثناء زيارته إلى تركيا، "تعهدنا بتقديم 5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق وسرعنا عملياتنا بهذا الشأن".