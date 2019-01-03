مسؤول إماراتي سابق يعلق على إنشاء هيئة الفضاء السعودية

قال المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، الدكتور عبد الخالق عبد الله، إن المملكة العربية السعودية اتجهت لإنشاء هيئة الفضاء، من أجل تنويع مصادر الدخل، بدلا عن الاعتماد على النفط بشكل كامل.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن رؤية السعودية 2030، تركز على القطاعات التكنولوجية والذكاء الصناعي، وأن قطاع الفضاء ضمن القطاعات المستهدفة بالسعودية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع، أن كل دول الخليج لديها الرغبة في تنوع مصادر الدخل بالدخول لقطاعات جديدة، وأن كل دولة تبحث عن مجال لم تبدع فيه الدول الأخرى في المنطقة، خاصة أن الإمارات كانت صاحبة الريادة في هذا المحور، حيث نجحت في أن تصل للاعتماد على النفط بنسبة 25% من الناتج القومي فقط، وهو ما تسعى له دول الخليج خلال خططها المستقبلية.

وأشار إلى أن العديد من القطاعات يمكن العمل عليها في الفترة المقبلة في دول الخليج، إلا أن بعض العوامل تجعل تلك الخطط صعبة التنفيذ، وتتمثل في عدم توافر القدرات الصناعية والزراعية، وكذلك صغر السوق، والحاجة إلى موارد بشرية متقدمة، وعلى رأس كل ذلك وجود النفط بكميات كبيرة، وهو الأمر الذي يحد من مستوى الجدية والحسم في تنفيذ المشروعات الأخرى.

وتابع، أن منطقة الخليج بشكل كامل تتجه إلى عملية التنوع، إلا أنها ستتحقق بشكل تدريجي، من خلال العمل على توقير متطلبات القطاعات الجديدة.

وفي ديسمبر/تشرين الثاني الماضي، صدر أمر ملكي عن العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء.

وقضى الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتضمن إعفاء سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة، وتعيينه رئيسا لهيئة الفضاء التي صدر الأمر بإنشائها تحت اسم "الهيئة السعودية للفضاء"، على أن يكون لتلك الهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.