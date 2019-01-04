الرئيس البرازيلي: دول عربية "متطرفة" ستعترض على احتمال نقل سفارتنا في إسرائيل للقدس

قال الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو خلال مقابلة تلفزيونية إن الشعب الإسرائيلي هو من يحدد ما هي عاصمة إسرائيل.

وقال بولسونارو الذي تولى منصبه رسميا يوم الثلاثاء إن دولا عربية "متطرفة" ستعترض على احتمال نقل البرازيل سفارتها في إسرائيل للقدس لكن دولا أخرى لن تفعل، بحسب رويترز.

انتخب بولسونارو رئيسا في ظل الاستياء الشديد لدى الشارع البرازيلي من الفساد السياسي المستشري وجرائم العنف في الشوارع والاقتصاد المتداعي.

وتشهد العاصمة البرازيلية إجراءات أمنية مشددة تشمل نشر منظومة مضادة للصواريخ وطائرات حربية وقوات كبيرة على الأرض.

ويعرف بولسونارو بحنينه إلى حقبة الدكتاتورية (1964-1985) وإعجابه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "فرانس 24".

ويذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية. وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم القدرة على تنبؤ خطواته، هو مثله الأعلى الذي يحتذي به.