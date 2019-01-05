أول مسؤول قطري يدخل الإمارات منذ "أزمة المقاطعة"

دخل مسؤول قطري، أمس الجمعه، دول الإمارات العربية المتحدة، بعد 24 من منعه، وذلك لأول مرة، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، وهي ماتسمى إعلاميا بـ"الأزمة الخليجية".

ووفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصل سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد القطري، صباح أمس الجمعة إلى أبو ظبي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قال في بيان، إنه "على علم بتقارير مفادها أن المهندي لم يتمكن من السفر إلى الإمارات من العاصمة العمانية مسقط".

وأضاف البيان: "نحن نحقق في القضية وسنتأكد من حصول جميع أعضاء لجنة التنظيم على تأشيرات الدخول".

وتبدأ اليوم السبت 5 يناير/ كانون الثاني في الإمارات نهائيات كأس أمم آسيا، وتشارك في هذه الدورة منتخبات الأزمة الخليجية التي بدأت منذ يونيو/ حزيران 2017، وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر.